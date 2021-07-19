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اليابان... سجن أمريكيين اثنين بتهمة مساعدة كارلوس غصن على الفرار

اليابان... سجن أمريكيين اثنين بتهمة مساعدة كارلوس غصن على الفرار
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة في طوكيو بمعاقبة العسكري السابق في القوات الخاصة الأمريكية، مايكل تايلور، بالسجن عامين ومعاقبة ابنه بيتر بالسجن عام وثمانية أشهر، بتهمة مساعدة الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، بالهروب من البلاد.

العالم - اسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "رويترز" قرار المحكمة اليابانية بعد اعتراف تايلور وابنه بالذنب واعتذراهما للمحكمة، الشهر الماضي.

وقال المتهمان للوكالة إنهما يأسفان على دورهما في تهريب غصن من اليابان مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي.

وفي مارس/ آذار الماضي، تم ترحيلهما من الولايات المتحدة إلى اليابان، ويتم احتجازهما في نفس الزنزانة في طوكيو، حيث تم احتجاز غصن، وقد يواجهان حكما بالسجن يصل إلى 3 سنوات.

وكان غصن رئيس شركتي نيسان وميتسوبيشي، والمدير التنفيذي لشركة رينو، عندما ألقي القبض عليه في اليابان في عام 2018، بتهم عدم الإعلان عن مرتّبه واستخدام أموال الشركة في أغراض شخصية.

وهرب غصن إلى لبنان في ديسمبر/ كانون الأول 2019، على متن طائرة خاصة انطلقت من مطار كانساي، ولا يزال في لبنان منذ ذلك التاريخ.

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