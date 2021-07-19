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السياسة الدينة في السعودية( الجزء الاول)

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

انتقال سريع من نمط محافظ وملتزم دينياً الى مجتمع يتقبل التبعية في مخلتف مجالات الفكر والاقتصاد والتربية فبعد قيود وضوابط دينية تصل الى حد التطرف استحالة اليوم انفتاحاً وترفيهاً وصلت حد التفلت هذا ما آلة اليه مملكة قوام الحكم فيها كان التآم السطتين الدينة والسياسية منذ ميثاق الدرعية بين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب.

العالم - نوافذ

تقريب ثقافي يجعل المجتمع يتقبل التبعية والنفوذ بعيدا عن عادات تقاليد واعراف كانت تقوده قفض بقرارات على محرمات هي خليط بين الديني والاجتماعي سياسة يعتمدها ولي العهد لكسب رضاء غربي يقيه قائلة سياسية اوسياسة اتبعها وما كانت الا وابلاً على كثير من شعوب المنطقة.

فما خلفيات الديينة السلمانية وأي وجه جديد يرسم لمملكة آل سعود ثم كيف تؤثر بالمسلمين في انحاء العالم.

ننقاش الموضوع مع ضيوف هذه الحلقة:

رئيس مجلس الامناء في تجمع علماء المسلمين سماحة الشيخ غازي حنينة

الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس

الكاتب والباحث السياسي يحيى حرب

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