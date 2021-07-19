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آية الله خامنئي:الوعد الإلهي الصادق يقضي بنصرة المجاهدين في سبيل الله وأول أثر لهذه المجاهدات غلق الأبواب أمام أمريكا والمتعنتين الدوليين

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

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