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آية الله خامنئي: الحج بما يفرضه من ملبس موحّد ومسيرة موحّدة وحركات متناسقة يوثّق الارتباط بين الإخوة القادمين من كل أنحاء العالم

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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