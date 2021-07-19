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ترکیا
افغانستان
باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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هادي أفقهي: القائد الخامنئي خاطب في ندائه طبقة الشباب باعتبارها القوة الديناميكية للتغيير
هادي أفقهي: القائد الخامنئي طرح في ندائه كيفية معالجة مشاكل العالم الاسلامي
آية الله خامنئي يؤكد ان أميركا تتوجس من عنوان المقاومة لذلك تواجهها بأنواع العداء
قائد الثورة الإسلامية يوجه ندائه السنوي الى حجاج بيت الله الحرام
آية الله خامنئي:الوعد الإلهي الصادق يقضي بنصرة المجاهدين في سبيل الله وأول أثر لهذه المجاهدات غلق الأبواب أمام أمريكا والمتعنتين الدوليين
آية الله خامنئي:الحكومات التي تتزلف للكيان الصهيوني سرًا وعلانية تتنكر لحق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي
آية الله خامنئي: شعوب المنطقة أثبتت أنها واعية وأن ومسيرها يفترق عن بعض الحكومات الساعية لإرضاء أمريكا والرضوخ لإرادتها تجاه قضية فلسطين
آية الله خامنئي: على الشعب الأفغاني اليقظ أن يراقب الأجهزة الاستخباراتية وأسلحة الحرب الناعمة الأمريكية في بلده ويتصدى لها بوعي
آية الله خامنئي: امريكا وبعد أن شَهَرت السلاح وألقت القنابل على الشعب الافغاني الأعزل شعرت بأنها غرقت في مستنقع وعليها أن تخرج منه
آية الله خامنئي: المحاولات الإعلامية الامريكية لتحريف ما تبديه المقاومة في العراق وسوريا ولبنان ونسبها لإيران دليل ضعف امريكا
آية الله خامنئي:اليمن المحاصر يتحمل سبع سنين من الحرب والإجرام وقتل المظلومين على يد عدوّ شرير دون ان يستسلم للظالمين
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش
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