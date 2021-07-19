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لبنان: قيادة الجيش تعلن عن إطلاق طلقات مدفعية خلال عيد الأضحى

لبنان: قيادة الجيش تعلن عن إطلاق طلقات مدفعية خلال عيد الأضحى
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلن الجيش اللبناني ان بمناسبة عيد الاضحيى المبارك يطلق  طلقات مدفعية.

العالم_لبنان

و أصدرت ​مديرية التوجيه​ في ​الجيش​ اللبناني اليوم الاثنين بيانًا أشارت فيه إلى أنه لمناسبة حلول ​عيد الأضحى​ المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في محافظات: ​بيروت​، ​الجنوب​ والشمال، بإطلاق طلقَتَيْ مدفعيّة في كل منطقة، عند غروب يوم الإثنين بتاريخ 19/ 7/ 2021 لإثبات العيد، وعند صباح يوم العيد إيذانًا بموعد صلاة العيد، وطلقة واحدة خلال أيام العيد عند توقيت صلاتَيْ الظهر والعصر بتواريخ 20 و21 و22/ 7/ 2021.

و اعلن دار الفتوى في لبنان ان يوم الغد يصادف اول يوم العيد الاضحى بينما حسب بيان دارالفتوى الجعفري يوم الاربعاء هو أول يوم العيد.

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