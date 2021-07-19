غجر وإبراهيم إلى بغداد لتأمين إنتاج الطاقة لـ7 أشهر في لبنان

العالم_لبنان

وكشفت مصادر نفطية مطلعة اليوم الاثنين لصحيفة الجمهورية اللبنانية أنّ يرافقهما وفد كبير من مسؤولي الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي تقرّر بموجبه رفع الهبة العراقية من النفط الخام الى لبنان مليون طن في أقرب وقت ممكن.

وتوقعت المصادر أن يستفيد لبنان من هذه الهبة ابتداء من مطلع آب المقبل، وستكون المواد الصالحة للاستهلاك في خزانات معامل الكهرباء قبل منتصف آب المقبل، وهي كميات كافية لضمان الاستقرار في انتاج الطاقة لمدة 7 اشهر على الأقل.

يذكر أن لبنان يعاني منذ مدة من قلة المواد الصالحة في خزانات معامل الكهرباء و نتيجة لذلك الظلام كامل على مناطق اللبنانية كافة نتيجة انقطاع الكهرباء.

العالم_لبنان