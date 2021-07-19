شاهد: المصلحة هي من تتحكم بالعقل السياسي السعودي

العالم - خاص بالعالم

اكد الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، ان السعودية وظفت الفكرة الوهابية من اجل ان تبني دولة وتخلق تمايز وتحقق مشروع لكي تزعم الخطاب الاسلامي في المنطقة.

وقال اللقيس في حديث لبرنامج نوافذ على قناة العالم الاخبارية: ان المصلحة هي التي تتحكم بالعقل السياسي السعودي و ليس العقل السياسي من يتحكم بمصلحة السعودية.

واوضح اللقيس ان النظام السعودي يبحث عن مصلحته اين تكون بغض النظر عن الطبيعة الدينة الذي يريد ان يتبعها او الطبيعة السياسية.

ونوه اللقيس الى ان المجتمع السعودي في غالبية مجتمع متدين وتوجد اتجاهات كثيرة بداخله، لذلك الانعطاف الذي يريد ان يعمل عليه بن سلمان يجب ان نبحث عن عناصر اضافية لفهمها وهل يمكن ان تنجح وكيف يمكن ان تنجح وعلى اي مدى وما هو البديل لهذا، موضحا انه عندما يريد ان ينتقل محمد بن سلمان من تصور يكون قوامه على عقائد دينية اوقوائمه القبيلة كيف يمكن ان ينتقل الى واقع جديد وما هو الرابط للعقل الاجتماعي الجديد وماهي الطبيعة هل الوطن المواطنة هل الابتعاد عن الدين هل تقديم نموذج ليبرالي ما هو النموذج الجديد الذي على اساسه سوف ينعقد العقل الاجتماعي اذا يريد ان يتخلى عن الفكرة الدينية، لذا هذه العقلية الاجتماعية جدا مشعبة ومعقدة.

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