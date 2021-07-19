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طهران: مفاوضات فيينا ستستأنف في ظل الحكومة الايرانية الجديدة

طهران: مفاوضات فيينا ستستأنف في ظل الحكومة الايرانية الجديدة
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا ستستانف في ظل الحكومة الجديدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

يتبع...

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طهران: مفاوضات فيينا ستستأنف في ظل الحكومة الايرانية الجديدة