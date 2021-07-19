متحدث الحكومة الايرانية: اغلاق الدوائر الحكومية بطهران لمدة 6 ايام

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل وكالة فارس قال ربيعي: بحسب اقتراح مقر العمليات واللجنة الأمنية والاجتماعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا وبموافقة رئيس الجمهورية، سيتم إغلاق جميع الدوائر في محافظتي طهران والبرز اعتبارا من يوم غد الثلاثاء إلى الأحد المقبل.

واضاف: بحسب هذا القرار، فإنه يحظر السفر من هاتين المحافظتين، وفي حالة مخالفة القرار، فبالإضافة إلى فرض الغرامة المالية، سيتم منع السيارة من مواصلة طريقها.

وتابع ربيعي قائلا: سيستمر حظر حركة السفر الى المدن في القائمتين الحمراء (شديدة الخطورة) والبرتقالية (خطيرة) بناءً على خطة الإدارة الذكية للقيود وسيتم إبلاغها بناءً على حالة المدن.