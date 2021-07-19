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قاليباف يوعز لـ 3 لجان برلمانية بمتابعة تنفيذ قرارات حل مشكلة شحة المياه في خوزستان

قاليباف يوعز لـ 3 لجان برلمانية بمتابعة تنفيذ قرارات حل مشكلة شحة المياه في خوزستان
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

اوعز رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف الى 3 لجان برلمانية بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بحل مشكلة شحة المياه في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

العالم - ايران

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