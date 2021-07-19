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عودة ثلاثة ملاحين ايرانيين الى البلاد افرجت عنهم باكستان

عودة ثلاثة ملاحين ايرانيين الى البلاد افرجت عنهم باكستان
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلن القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في كراتشي حسن نوريان عن الافراج عن 3 ملاحين ايرانيين من قبل باكستان وعودتهم الى البلاد.

العالم - ايران

وكتب القنصل الايراني نوريان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه وفي ظل المتابعات المستمرة والحثيثة من قبل الزملاء في القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في كراتشي وفي سياق صون حقوق الايرانيين خارج البلاد، فقد تم الافراج عن 3 ملاحين ايرانيين من السجن في مدينة كراتشي وتمت اعادتهم الى بلادنا العزيزة عن طريق رحلة لشركة الخطوط الجوية الايرانية.

يذكر ان السلطات الباكستانية في كراتشي كانت قد افرجت قبل عدة اشهر عن 7 ملاحين ايرانيين ايضا وعادوا على اثرها الى البلاد.

وكان هؤلاء الملاحين قد القي القبض عليهم وايداعهم السجن من قبل جهاز الامن البحري الباكستاني بتهمة الدخول غير القانوني للمياه الاقليمية الباكستانية.

وبلغ عدد الملاحين الايرانيين الذين افرجت عنهم السلطات الباكستانية وعادوا الى البلاد اكثر من 60 ملاحا خلال العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس).

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عودة ثلاثة ملاحين ايرانيين الى البلاد افرجت عنهم باكستان

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