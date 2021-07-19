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شاهد: النظام السعودي يخطو خطوة في الهوى

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والباحث السياسي  يحيى حرب ان النظام السعودي في هذه المرحلة يخطو خطوة في الهوى، لانه يحاول ضرب المؤسسات القديمة التي كبلت النظام باعتقاده وجعلته غير مرن وغير قابل لتلقي المعطيات الجديدة التي يريد فرضها محمد بن سلمان على المجتمع.

العالم - خاص بالعالم

وقال حرب في حديث لبرنامج نوافذ على قناة العالم الاخبارية: ان سياسة الترفيه والانفتاح على الخارج وفتح السعودية على نشاطات غير دينية والاتجاه الديني التي تم ضربه لم يكن له نظام بديل بل هي مجموعة من الافكار الهولامية الغائمة التي لاتستطيع ان تتبنى الفكر الغربي بمعناه العلماني واليبرالي الحقيقي.

واوضح حرب، ان بحسب الاطلاع على مجمل الافكار التي تطرح في الساحة السعودية من المفكرين والكاتب انهم يطرحون الشعارات اليبرالية الغربية ولكن مع حفاظهم على النزعة التكفيرية التي كانت قائمة في الافكار الوهابية وهي العداء للاخر والكراهية ونبذ الاخر واحتكار السلطة.

ونوه حرب الى ان اهل الحجاز واهل الجنوب ومناطق الشمال لايعتبرون وهابيين ومعظم مناطق السعودية ليست وهابية لديهم علماء ورجال دين يناهضون الفكر الوهابي داخل السعودية، موضحاً ان اهل نجد هم من تبنوا الفكر الوهابي ويعتبرون وهابيين.

وأكد حرب أن الفكرة الوهابية هي عقيدة اهل نجد وبالتالي هي عقيدة السلطة الحاكمة في السعودية والطبقة المثقفة، مشيرا الى ان اليوم المثقفون السعوديون المشروعون في الفكر الوهابي التكفيري تخلوا عن الفكر الديني وتبنوا الافكار اليبرالية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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