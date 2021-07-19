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شاهد .. دبلوماسي سابق: نداء قائد الثورة كان مهماً ومختلفاً عن السنوات الماضية

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الدبلوماسي الايراني السابق السيد هادي أفقهي نداء قائد الثورة الإسلامية الى الحجاج بأنه نداء مفصلي ويختلف تماماً عن السنوات الماضية نظراً لأهمية ما ورد سماحته في هذا النداء.

العالم - خاص العالم

وأضاف افقهي في حديث لقناة العالم الإخبارية بأن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية طرح مواضيع مهمة مثل الحرب التي شنها الإحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة ووحدة الشعب الفلسطيني على كافة الاراضي الفلسطينية خصوصا مناطق عام 48 كما تطرق سماحته الى موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الأنظمة العربية مثل البحرين والإمارات.

وأكد أفقهي على أننا نعيش اليوم مرحلة حساسة جدا حيث ركز سماحة السيد علي الخامنئي على نقاط اساسية وعلى التهديدات والتحديات في هذه المرحلة وكذلك ركز على الفرص المتاحة ودور الشباب الذي ينضوي يوماً بعد يوم في إطار المقاومة واحباط كل هذه المؤامرات التي كما اعترف العدو عدة مرات بأننا صرفنا اكثر من 7 تريليون دولار في هذه المنطقة لكننا لم نحصل على النتيجة التي كانوا يريدون تحقيقها.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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