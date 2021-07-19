الشرطة العراقية والحشد يواصلان عملياتهما الامنية

العالم - العراق

القيادة قالت في بيان، ان "قوة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء العاشر للفرقة بالاشتراك مع قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفّذت عملية استباقية لتفتيش حاوي "المسطاح"و"منطقة العيون، أسفرت العملية عن العثور على 3 قنابر هاون مختلفة ، عبوة ناسفة سعة 20 لتر".

واضاف البيان، ان "في ذات السياق نفّذت قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع فوج مغاوير الفرقة بالإضافة الى مفرزة من كتيبة هندسة الميدان والطائرات المسيرة، عملية استباقية لتفتيش قرى "الخاتونية" و"الخالدية" و"سبع تلول" وقرية "شلاكة" بقضاء الحويجة ب‍كركوك، أسفرت العملية عن العثور على 10 قنابر هاون مختلفة الأنواع، 4 صواريخ قاذفة ، عبوة ناسفة سعة 5 لتر".

وتابع انه "تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفرزة كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

من جهة اخرى، أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابي شرق محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على متهم بالارهاب شرق محافظة نينوى".



وأضافت المديرية، أن "العملية جرت بعد معلومات من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي وبناء على مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".