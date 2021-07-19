خروقات بحرية صهيونية مقابل رأس الناقورة في جنوب لبنان

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واصدر ​الجيش اللبناني​، بيانًا اليوم الاثنين اشارت في إلى أنه بتاريخ 18 /7 /2021 الساعة 1.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 333 متراً، كما أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين وإطلاق صفارات الإنذار فوق البقعة البحرية المذكورة، ثمّ غادر عند الساعة 2.10 باتجاه المياه الفلسطينية المحتلة.

ولفتت إلى أنه عند الساعة 7.32، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 203 أمتار، كما أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، ثمّ غادر عند الساعة 7.38 باتجاه المياه الفلسطينية المحتلة، وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.