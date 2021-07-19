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مواجهات واعتقالات باقتحام الاحتلال لرام الله

مواجهات واعتقالات باقتحام الاحتلال لرام الله
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، عدة مناطق بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات واعتقالات، واعتقال أسرى محررين.

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال وسط رام الله حيث اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات.

كما اندلعت مواجهات في حي الإرسال.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة خلال المواجهات.

وأيضا اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رام الله التحتا وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وصادرت قوات الاحتلال معدات لمطبعة، بعد أن استدعت شاحنة عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نجيب أحمد مفارجة خلال اقتحام منزله ببلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله، علما أن الاحتلال أفرج عنه قبل أيام.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر علاء نصر كراجه من قرية صفّا المجاورة.

وفي ذات السياق، داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية بيت ريما شمال غرب المدينة واعتقلت كل من: كريم شاور الريماوي، محمد شفيق الريماوي، طارق سامح الريماوي، مجدي منير الريماوي، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتحقيق مع الأهالي والاعتداء بالضرب على الشبان.

وخلال الاقتحام حلقت طائرة استطلاع في سماء القرية.

وشهدت بلدة بير زيت شمالا اقتحاما لقوات الاحتلال تخللها اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

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