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مراسل العالم : القوات الامريكية تخرج رتلاً من 40 شاحنة وصهريج من النفط والقمح المسروق من قاعدتها بمطار خراب الجير في سورية إلى شمال العراق

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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