بيع عنقود عنب في مزاد بسعر خيالي

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ودفع التايواني هسيه مينغ تا وهو صاحب سلسلة متاجر، 1.4 مليون ين ياباني (12700 دولار) لعنقود عنب في المزاد الافتتاحي مع بدء موسم الجني في مقاطعة إيشيكاوا، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء (رسمية).

وفي تصريح صحفي، قال مينغ تا إنه يرغب بتعريف عنب "روبي رومان" للشعب التايواني، معتبرا أن السعر الذي دفعه يعد قليلا بالنظر إلى جهود المزارعين.

وعرضت العناقيد في افتتاح الموسم بسعر أعلى بـ 100 ألف ين (910 دولارات) مقارنة بسعر العام الماضي.

ووفق وكالة كيودو بيع 253 عنقودا من هذا العنب إثر المزاد الافتتاحي.