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الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد ابو ظبي

الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد ابو ظبي
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مكالمة هاتفية من ولي عهد ابو ظبي.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اليوم الاثنين، أن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعم الأمن والازدهار الشعبين العراقي والاماراتي".

وأضاف البيان: "وجرى خلال الاتصال بحث تنمية العلاقات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشاد الكاظمي، بحسب البيان، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع العراق الى تطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد".
من جهته عبر بن زايد عن مساندته للعراق ولخطوات حكومة الكاظمي الرامية الى الاصلاح، وانتهاج سياسة الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة عموما".

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