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اعتقال 6 إرهابيين بينهم انتحاري في كركوك

اعتقال 6 إرهابيين بينهم انتحاري في كركوك
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، القبض على 6 متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية بينهم انتحاري في كركوك.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 6 اهداف مطلوبين وفق المادة 4/ 1 ارهاب، من بينهم 4 مطلوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك".

وأضافت، أنه "من خلال اعترافات المتهمين تبين أنهم قاتلوا ضمن صفوف عصابات "داعش" الارهابية وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها، وبعد التعمق بالتحقيق تبين أن من بين المتهمين مطلوبين اثنين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وصلاح الدين ضمن قاعدة بيانات عصابات "داعش" الارهابية أحدهم كان يعمل ضمن الارهابيين الانتحاريين".

وتابع البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وفق القانون".

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