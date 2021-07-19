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الرئيس روحاني يفتتح مشاريع زراعية كبيرة في عدة محافظات

الرئيس روحاني يفتتح مشاريع زراعية كبيرة في عدة محافظات
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

افتتح الرئيس حسن روحاني اليوم الاثنين مشاريع زراعية وطنية انجزتها وزارة الجهاد الزراعي في مختلف انحاء البلاد.

العالم - ايران

واعتبر روحاني في كلمة عبر الفيديو، ان ما انجزته حكومته على صعيد القطاع الزراعي يعد مقبولا ، معربا عن الامل في ان تحقق الحكومة المقبلة انجازات أكبر في هذا القطاع.

واضاف ان تقارير وزارة الجهاد الزراعي تؤكد ان المزارعين ومسؤولي القطاع الزراعي والمهندسين بذلوا جهودا كبيرة في مجال الزراعة والري وبالنتيجة حققوا نتائج باهرة الى جانب ما قدمته وزارة الطاقة من مساهمات .

وشملت المشاريع التي افتتحها الرئيس روحاني اليوم ، ثلاثة مشاريع في مجال الري والتربة بنساحة 66 الف هكتار ، و443 مشروعا في الصناعات الغذائية ، و118 دفيئة لانتاج الزهور وسبعة مشاريع في البنى التحتية ، وبلغت كلفة هذه المشاريع 11 الف مليار و703 مليون تومان.

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