مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الإحتلال

العالم - فلسطين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن "101 مستوطن، اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة ما بعد صلاة ظهر الإثنين، إذ عادة ما تتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وفق مراسل الأناضول.

ويتزامن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى مع حلول يوم عرفة، الأكثر عبادة وروحانية لجميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وقبل أيام، تداول رواد منصات التواصل مقطعا مصورا يظهر قيام عدد من المستوطنين بأداء طقوس دينية في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

فيما أدانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان سابق، السماح لمستوطنين بأداء طقوس دينية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وأثارت تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال فيها أمس الأحد، إنه "يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين" داخل المسجد الأقصى، في تصريح هو الأول من نوعه، ردود فعل فلسطينية وعربية، منددة.

لكن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، قال اليوم الإثنين، إن بينيت، أخطأ التعبير عندما قال إن لكل من اليهود والمسلمين حق "حرية العبادة" في المسجد الأقصى.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء، كان يعني أن لكل من المسلمين واليهود "حق زيارة" المسجد، وليس "حق العبادة".

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.