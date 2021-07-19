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مقتل 13 ضابط شرطة في كمين شمال غربي نيجيريا

مقتل 13 ضابط شرطة في كمين شمال غربي نيجيريا
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

لقى 13 ضابطا من الشرطة واثنان من السكان مصرعهم بينما أصيب 6 أشخاص بجروح خطيرة في كمين نصبه قطاع الطرق في قرية كورار موتا بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا.

العالم - افريقيا

وقال مسؤول العلاقات العامة في قيادة الشرطة محمد شيخو في بيان إن "الهجوم وقع يوم الأحد في حوالي الساعة 12:30، عندما كان ضباط الشرطة المتنقلة المنتشرون في قرية كورار موتا يستجيبون لنداء استغاثة فيما يتعلق بمحاولة قطاع الطرق لمهاجمة بعض المجتمعات المجاورة".

وأضاف أن "أفراد الشرطة، الذين واجهوا الكمين، أظهروا شجاعة كبيرة، وهو جهد ردع قطاع الطرق عن مهاجمة القرى".

وختم أنه "لسوء الحظ، دفع 13 ضابط شرطة الثمن الأعلى.. غير أن قطاع الطرق من جانبهم تكبدوا خسائر فادحة".

بدوره، أعرب بيلو ماتوالي محافظ زامفارا، عن صدمته لمقتل ضباط الشرطة على أيدي قطاع طرق، متعهدا بالشراكة مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الولاية بتعقب المهاجمين وجميع رعاتهم والمتعاونين معهم بهدف تقديمهم للعدالة.

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