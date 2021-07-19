الصحة الايرانية: اكثر من 25 الف إصابة و 213 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 25 الفا و 441 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 548 ألفا و 704 إصابات مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2740 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4 الاف و 361 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 152 ألفا و 653 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 213 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 87 الفا و 374 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 6 ملايين و 529 الفا و 313 شخصاً الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى مليونان و 289 الفا و 59 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 8 ملايين و 818 الفا و 372 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 25 مليونا و 118 الفا و 248 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 169 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 166 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 113 مدينة.