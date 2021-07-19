إيران سترد على أي تهديد تتعرض له عبر الأقمار الصناعية

العالم - خاص بالعالم

تأكيد جاء على لسان مصدر أمني إيراني ونقله موقع "نورنيوز" المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي مشددا على حق إيران في استهداف مصدر التهديدات التي تتعرض لها.

وفي إشارة إلى اعتراف الإعلام الاسرائيلي باستخدام الأقمار الصناعية لاغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زاده أكد المصدر الأمني أن تبعات الرد الايراني على هذه الجريمة وعمليات التخريب الأخرى تقع على عاتق من بدأ هذه اللعبة القذرة.

المصدر الأمني لفت إلى أن من الواضح أن دولا مثل إيران، التي كانت هدفا للأعمال الإرهابية لديها حق الرد على أساس حق الدفاع المشروع واستهداف مصدر هذه الأعمال الإرهابية في الوقت والأسلوب المناسبين.

المصدر قال إنه وفي حال كانت المؤسسات والمنظمات الدولية المسؤولة غير قادرة على الدفاع عن حقوق الدول ومواطني المجتمع الدولي فمن الطبيعي ألا تقف الدول مكتوفة الأيدي وستواجه مباشرة الأمر الذي يدخل السلم والأمن العالميين في دائرة الخطر.

وكان الكيان الإسرائيلي اعترف ضمنيا بدوره في اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد تأكيد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي، الذي أكد إن جريمة الإغتيال التي نفذت في السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، تم عن بعد بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه الذي تم عبر الأقمار الصناعية.

كما إتهم المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده الكيان الإسرائيلي بتعريض منشأة نطنز النووية وسط البلاد لحادث إرهابي في إبريل نيسان الماضي.

فيما اعترف الكيان لاحقا بأن جهاز مخابراته نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز الإيرانية وقد تم متابعة الهدف عبر الأقمار الصناعية.

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