شاهد..حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفه وسط قيود مشددة

العالم - خاص بالعالم

أعداد حجاج بيت الله الحرام المحدودة وصلت الى مشعر عرفات في مجموعات صغيرة بحافلات تقلهم بعد أن باتوا ليلتهم السابقة في منى.



وبعد تأديتهم الصلاة في مسجد نمرة وقف ضيوف الرحمن على صعيد عرفة اوعرفات..وقوف هو الركن الأعظم بين المناسك وذروتها.

وفي ذلك المكان واليوم المقدس يقضي الحجاج ساعاتهم بالدعاء والتكبير ويمضون نهارهم بقراءة القران والتسبيح والعبادة.



بقاء الحجاج في عرفات حتى غروب الشمس ثم الانتقال الي مزدلفة للمبيت فيها، وهناك يجمعون الحصى لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات في مشعر منى في أيام عيد الأضحى المبارك والذي يتخلله تقديم الأضاحي والحلق او التقصير.



فللعام الثاني تواليا، يرى العالم مشهدا مختلف تماما عن المشهد المعتاد في صعيد عرفة، الذي كان يعج بمئات الآلاف، بل ملايين الحجاج والذين كانو يغطون لون ترابه بملابس إحرامهم البيضاء يتعبدون ويتضرعون ويشهدون منافع لهم بالتبرء من كل انواع الشرك والكفر ورموزه في هذا العالم...

السلطات السعودية كانت قد منعت الراغبين في الحج من الخارج من القدوم للعام الثاني على التوالي، مقررة أن يشارك فيه لهذا العام ستون ألفا فقط من المواطنين السعوديين والمقيمين، مقيدة مشاركتهم بشروط ان يكونوا ممن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا وممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...