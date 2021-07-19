هل أصبحت إثيوبيا في وضع تتحكم فيه منفردة بمياه نهر النيل؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار أيمن سمير الى أنه بحسب التقديرات المصرية التي تقول أن ذلك يؤدي الى حجز 3 مليارات متر مكعب فقط للملء الجديد، فشلت اثيوبيا في تعبئة السد.

وأضاف أيمن سمير، انه بعيداً عن التقدير المصري أو الاثيوبي لما حدث في الملء الثاني، فإن اثيوبيا تريد فرض الامر الواقع على دولتي المصب مصر والسودان لأنها ترفض أي اتفاق عادل وملزم ومنصف حول قضايا الملء والتشغيل، وان مصر تعترف بحق اثيوبيا الكامل في التنمية وحقهل في بناء سد النهضة وعرضت في مراحل كثيرة تمويل اثيوبيا في بناء هذا السد وفي ذات الوقت فإن مصر ترفض اي إجراء احادي تقوم به اثيوبيا لذلك ذهبت مصر الى مجلس الامن الدولي وللدول الأوروبية لحل الازمة.



وكانت قد أعلنت الحكومة الإثيوبية رسميا الانتهاء من مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق.



وقالت وزارة الري الاثيوبية، إن التعبئة الثانية تعني الحصول على كمية المياه اللازمة لتشغيل توربينين في السد، واضافت ان اثيوبيا تطمئن دولتي المصب وهما السودان ومصر أنه لن يلحق بهما أي ضرر جراء التعبئة الثانية. هذا واكد مصدر حكومي سوداني رفض الخرطوم للتعبئة الثانية بدون اتفاق لانها مخالفة للقانون الدولي. وكشفت ادارة سد الروصيرص السوداني، عن انخفاض وارد المياه للسد بنسبة خمسين في المئة. واضافت أنها لم تكن لديها المعلومات الكافية بشأن سريان عملية تعبئة سد النهضة.

وكان قد أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا.

وأوضح الوزير خلال لقائه مايكل لوكوند رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية، أنه ناقش خلال اللقاء تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأكد الوزير على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

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