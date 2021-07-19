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اثيوبيا تعلن اكتمال مرحلة التعبئة الثانية لسد النهضة دون أي إشكاليات

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

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