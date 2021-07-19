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أيمن سمير: هناك توقعات تفيد بأن حوالي 40 مليون نسمة في مصر والسودانن سيتضررون بتعبئة سد النهضة

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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