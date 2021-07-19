مناورات عسكرية روسية هندية مشتركة جنوبي روسيا

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الاثنين: "ستجري مناورة مشتركة بين روسيا والهند في إطار مناورات "إندرا -2021"، في ساحة ميدان التدريب "برودبوي" في المنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة فولغوغراد، في الفترة ما بين الـ 1 والـ 13 من أغسطس القادم. ومن المقرر أن يشارك فيها نحو 80 جنديا من الجيش التابع للمنطقة الجنوبية (كتيبة المشاة) ونحو 80 جنديا من القوات المسلحة الهندية".

وأضاف البيان أنه سيتم خلال المناورات في المنطقة العسكرية الجنوبية استخدام 300 هدف مختلف، بما فيها 100 هدف متحرك ومحاكاة المركبات الآلية والمدرعات.

ودقق: "مهمة التمرين هي زيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة ووسائل مكافحة الإرهاب".

وستقوم الوحدات الفرعية للبلدين في إحدى مراحل التمرين بتدمير عدو تم محاكاته في ناحية تدريبية صممت خصيصا لهذا الغرض، تتكون من 3 شوارع و50 مبنى سكنيا.

كما سيتم وضع 16 هدفا متحركا في المكان، وبينها مركبات من طراز "يو إيه زد"، ونحو 30 من الهياكل تمثل أشخاصا بالحجم الطبيعي، تقلد مسلحين محتملين.

وعقد مؤتمر التخطيط النهائي الثاني لممثلي القوات المسلحة لروسيا والهند، في وقت سابق وتضمن تنظيم تخطيط وإعداد التدريبات التكتيكية الروسية الهندية الدولية "إندرا - 2021"، في فولغوغراد. ووافق وفدا البلدين على مدة التدريبات، وخطتها والسيناريوهات المقترحة بالإضافة إلى تكوين القوات والوسائل، وإجراءات عبور حدود الدولة، وتنظيم التأمين.