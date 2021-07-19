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هذا ما سيقوم به كمال كلشدار أوغلو تجاه السوريين ببلادهم حالة وصول حزبه للحكم

هذا ما سيقوم به كمال كلشدار أوغلو تجاه السوريين ببلادهم حالة وصول حزبه للحكم
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

كشف زعيم حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض،كمال كلشدار أوغلو، عن عزمه «إعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم بغضون عامين، إضافة إلى إعادة العلاقات مع “دمشق” وفتح السفارات بين البلدين، في حال وصول حزبه إلى الحكم في تركيا بالانتخابات المقبلة في 2023».

العالم - سورية

زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية وفي تسجيل مصور، قال «عندما نصل إلى السلطة سنحل المشكلة السورية ومشكلة السوريين في غضون عامين، أنا مصمم على ذلك وسأفعلها.. السوريين أقرباؤنا وهم سيكونون سعداء في الأرض التي ولدوا فيها، لذلك سوف نعيدهم إلى بلادهم بسلام».

ووفق كلشدار أوغلو، فإن أعداد السوريين في المدن القريبة من الحدود السورية، أصبحت تفوق أعداد الأتراك، مدعياً أن مواطني بلاده لم يعد بإمكانهم تغطية نفقاتهم وأصبحوا عاطلين عن العمل بسبب السوريين.

وتابع: «اللاجئون السوريون يقبلون بالعمل بأجر أقل من المواطنين الأتراك الأمر الذي أدى إلى وجود نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل بين الأتراك وهذا الأمر لا ينطبق فقط على المناطق الحدودية مع سوريا بل في عموم البلاد».

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