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اغتيال مسؤول سوري بريف درعا جنوب سورية

اغتيال مسؤول سوري بريف درعا جنوب سورية
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

اغتال مسلحون مجهولون، مساء الأحد 18 تموز، عضو شعبة “حزب البعث” في ريف درعا الأوسط.

العالم- سورية

وبحسب مصادر محلية، فإن مجهولين أطلقوا الرصاص على “أحمد حامد شحادات” برفقة ابنه “حسام” وسط مدينة “داعل” بريف درعا الأوسط ما أسفر عن وفاتهما.

ويشار إلى أن الشحادات عضو قيادة شعبة في حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد أصيب معه شقيقه “بهجت”، وابن شقيقه نتيجة الاستهداف، ونقلوا جميعهم إلى المشفى.

وفي سياق متصل، اغتال مجهولون كل من “حمد حرير الهدية”، “تيسير العنزاوي الجميلي” بالرصاص على الطريق الواصل بين بلدتي جبيب والسهوة شرقي درعا.

وينحدر “الهدية من ريف السويداء الشرقي، بينما ينحدر “الجميلي” من محافظة ريف دمشق.

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