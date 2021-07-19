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بن زايد يصل الرياض وبن سلمان يستقبله

بن زايد يصل الرياض وبن سلمان يستقبله
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

العالم-السعودية

ووفق وكالة "واس" السعودية، فإن بن زايد وصل إلى الرياض اليوم الاثنين، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ويعد اللقاء بين بن سلمان وبن زايد الأول من نوعه منذ نشوب الخلاف النفطي بين الإمارات والسعودية ضمن مجموعة "أوبك+".

وكانت دول تحالف "أوبك+" توصلت أمس الأحد إلى اتفاق جديد بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف النادر بين السعودية والإمارات.

ويقضي الاتفاق الذي أبرم خلال الاجتماع الذي عقده "أوبك+" الأحد بتمديد القرارات الخاصة بشأن الحد من إنتاج النفط حتى أواخر 2022.

وينص الاتفاق المبرم، حسب بيان صدر عن "أوبك"، على زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس القادم، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا.

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بن زايد يصل الرياض وبن سلمان يستقبله