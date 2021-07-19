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بريطانيا: لا أدلة على وجود تجسس بقضية "وثائق سرية"

بريطانيا: لا أدلة على وجود تجسس بقضية
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت بريطانيا أنها توصلت إلى "عدم وجود أدلة" على أن عملية تجسس كانت وراء اكتشاف مجموعة من الأوراق السرية الشهر الماضي في محطة للحافلات، اكتشفها أحد المارة.

العالم-اوروبا

وفي بيان له، أشار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن "المحققين في فقدان الوثائق، تأكدوا من كيفية فقدانها".

ولفت والاس إلى أنه "تم وقف العمل بالتصريح الأمني للموظف المسؤول".

وأوضح وزير الدفاع البريطاني قائلا: "لم يتوصل التحقيق إلى أدلة على وجود تجسس، وخلص إلى أن الأوراق لم تتعرض لأي خطر من جانب أعدائنا".

وفي 27 يونيو أفادت "BBC" بأن وثائق سرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية ومتعلقة بخرق المدمرة البريطانية "Defender" لحدود روسيا في البحر الأسود مؤخرا، عثر عليها في محطة حافلات في إنجلترا.

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بريطانيا: لا أدلة على وجود تجسس بقضية "وثائق سرية"

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