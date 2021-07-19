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المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: المجتمعون درسوا الأوضاع الأمنية وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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