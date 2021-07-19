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كيف تؤثر القهوة على ضغط الدم؟

كيف تؤثر القهوة على ضغط الدم؟
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تحدث طبيب روسي عن اختلاف تأثير القهوة على أجسام الأشخاص الذين يشربونها، ودورها في التأثير على ضغط الدم.

العالم - صحة

ففي تصريحات للطبيب بافيل إيسانبايف، لـ"سبوتنيك"، فإن تأثير القهوة يختلف بين الأشخاص.

وأضاف الطبيب، قائلا: "استقلاب الكافيين في الجسم فردي، فبالنسبة للبعض، تسهم القهوة في زيادة ضغط الدم لفترة طويلة. وتحتوي القهوة على نحو 2000 بوليفينول، وهي مضادات الأكسدة التي تسبب حتى انخفاض في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص".

وتابع الطبيب، مضيفا: "هناك تأثير قصير المدى للقهوة في زيادة الضغط، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال قياس الضغط قبل شرب القهوة وبعد نصف ساعة إلى ساعتين من شربها. إذا تغير ضغط الدم بأكثر من 5-10 ملليمترات، فمن الأفضل رفض القهوة واستبدالها بالشاي الأخضر".

وأوصى الطبيب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بعدم الجمع بين القهوة والنشاط البدني، من أي نوع كان، واختيار مشروب خال من الكافيين.

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