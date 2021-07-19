استئناف محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق في قضية فساد

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وزوما متهم بتلقي رشاوى من شركة تصنيع الأسلحة الفرنسية "تاليس" فيما يتعلق بعقود شراء الأسلحة المثيرة للجدل للعام 1999 في البلاد.

تجرى المحاكمة بشكل افتراضي، لكن محامي زوما قد يسعون إلى تأجيلها حتى يتمكن من المثول بنفسه أمام المحكمة.

أثار سجن الرئيس السابق في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجات تصاعدت إلى اضطرابات واسعة النطاق في كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، وفي غوتنغ، المقاطعة التي تضم جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب أفريقيا.

وأجبر أنصار زوما السلطات على إغلاق طرق سريعة إستراتيجية، وقام مثيرو شغب بنهب مراكز تسوق ومتاجر في المناطق الفقيرة. وفي كوازولو ناتال، تم نهب مستودعات ومصانع ثم حرقها من قبل مثيري الشغب.

لقى ما لا يقل عن 212 شخصا مصرعهم في أعمال الشغب، وكثير منهم سحقوا خلال الفوضى في المتاجر. وتم القبض على أكثر من 2500 شخص بتهمة السرقة والتخريب. واستعادت السلطات النظام بعد نشر 2500 جندي لمساعدة الشرطة.