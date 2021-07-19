الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو: الأمن العراقي يطيح بـ"والي بغداد" في تنظيم داعش

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، الإطاحة بما يسمى "والي بغداد" في تنظيم داعش الارهابي بعد ملاحقة في ثلاث محافظات.

العالم - العراق

وذكرت في بيان صحفي: "بتوفيق من الله وبهمة رجال جهاز الأمن الوطني، واستكمالا لعهدنا في القضاء على بقايا عصابات داعش وبعملية نوعية استندت على معلومات استباقية تمكن جهاز الأمن الوطني من الاطاحة بما يعرف (والي بغـداد) بعد مراقبة وملاحقة شملت ثلاث محافظات عراقية".

وأضافت: "يعد الإرهابي الملقى القبض عليه أحد أبرز قادة داعش وشغل مناصب عدة، أهمها مايسمى أميرا عاما لولايات (الشامية - الرقة - البادية - صلاح الدين - بغداد) حيث اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

وأشارت الخلية إلى أن "الإرهابي كان يخطط لشن هجمات في العاصمة بغداد، لكن يقظة وعزيمة رجالكم في جهاز الأمن الوطني أفشلت تلك المخططات قبل وقوعها".

وتابعت: "يجدد جهاز الأمن الوطني عهده إلى الشعب العراقي بالاستمرار في ملاحقة وتعقب جرذان داعش وخلاياه النائمة بكل عزيمة وإصرار حتى الوصول الى عراق آمن ومستقر، ومن الله التوفيق".

تصنيف :

روابط ذات صلة

اعتقال 6 إرهابيين بينهم انتحاري في كركوك

الشرطة العراقية والحشد يواصلان عملياتهما الامنية

نفط البصرة تكشف حقيقة أعمال التنقيب الكويتية على حدود العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جريمة أعظم من التطبيع يرتكبها بن سلمان.. ما هي؟

السودان: نرفض سياسات إثيوبيا الأحادية

تونس.. العفو عن 1764 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

بعد الميدان.. الرئيس الأسد يتجول في "الشيخ بدر" بمدينة طرطوس+شاهد

انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد

الامن القومي البرلمانية الايرانية تنفي مزاعم اميركا بالافراج عن الأصول المجمدة