بالفيديو.. الموالاة أداة في يد النظام البحريني

العالم - خاص العالم

واضاف عبدالغني خنجر في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (حديث البحرين ) ان هناك تباين في المطالب والاحتجاجات لكن النظام لا يحظى باي شرعية شعبية داخل البحرين على مستوى الغالبية السياسية المعارضة وعموم ابناء الشعب البحريني سواء شيعة او سنة سواء كان ليبرالييين او اسلامين.

واضح خنجر ان الجميع يدرك ان النظام يقود البحرين نحو المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ولمزيد من الوصاية والتدخلات الخارجية وان هذه السلطة فشلت على مدى عقود ان تحقق الرفاه والاستقرار للمواطن البحريني.

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