الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الموالاة أداة في يد النظام البحريني

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد الناطق باسم حركة حق في الخارج عبدالغني خنجر ان رقعة المعارضة للنظام البحريني لم تتسع لانها واسعة اصلا وما كان يخفي حجم المعارضة هو القمع، وان شرائح المجتمع البحريني ترفض النظام او تحتج على سياساته.

العالم - خاص العالم

واضاف عبدالغني خنجر في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (حديث البحرين ) ان هناك تباين في المطالب والاحتجاجات لكن النظام لا يحظى باي شرعية شعبية داخل البحرين على مستوى الغالبية السياسية المعارضة وعموم ابناء الشعب البحريني سواء شيعة او سنة سواء كان ليبرالييين او اسلامين.

واضح خنجر ان الجميع يدرك ان النظام يقود البحرين نحو المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ولمزيد من الوصاية والتدخلات الخارجية وان هذه السلطة فشلت على مدى عقود ان تحقق الرفاه والاستقرار للمواطن البحريني.

المزيد بالفيديو المرفق..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العفو الدولية: أحد أهم المعتقلين السياسيين في العالم يعاني في سجون البحرين

البحرين بحاجة إلى نقلة سياسية حقيقية والبدء بمرحلة جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استئناف محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق في قضية فساد

استهداف طائرة عسكرية بنيران المتمردين في نيجيريا وتحطمها

بالفيديو.. النظام البحريني يستهدف الموالاة لهذه الاسباب

بالفيديو.. الموالاة أداة في يد النظام البحريني

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. نداء قائد الثورة الاسلامية في موسم الحج

بالفيديو.. إيران سترد على أي تهديد تتعرض له عبر الأقمار الصناعية