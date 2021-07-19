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ارتفاع حصيلة الانفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد الى قتيلين و13 جريحا

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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