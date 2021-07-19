أوليانوف يرد على التقارير حول تاجيل محادثات الاتفاق النووي

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، رد على بعض التقارير في تغريدة على تويتر على بعض التقارير حول تاجيل استئناف محادثات احياء الاتفاق النووي حتى أوائل ايلول سبتمبر.

وكتب اوليانوف في هذه التغريدة على تويتر ردا على قناة العربية السعودية " ان (هذا النبأ) مثير ولكنه ليست بالضرورة معلومات موثوقة ، لا شك أن الحكومة الإيرانية الجديدة بحاجة إلى وقت للاستعداد لاستئناف محادثات فيينا ولكن الى متى ؟ لا أحد يعرف. علينا أن ننتظر الإعلان الرسمي من طهران وكلما حدث ذلك مبكرًا ، كان ذلك أفضل".

وكانت قناة العربية الإخبارية قد زعمت في وقت سابق أن محادثات إحياء الاتفاق النووي قد تأجلت حتى أوائل سبتمبر.

وكتب المساعد السياسي لوزير الخارجية ورئيس الوفد الايراني الى محادثات احياء الاتفاق النووي في فيينا السيد عباس عراقجي ، في تغريدة على تويتر مساء السبت "نحن في فترة انتقالية وان عملية انتقال ديمقراطية جارية الان في طهران".

وأضاف: "من الواضح أن محادثات فيينا يجب أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة في إيران وهذا هو مطلب أي ديمقراطية."

وعقب ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه عندما تنتهي الفترة الانتقالية في إيران ، فاننا مستعدون للتخطيط لمواصلة المحادثات في فيينا.

وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لمواصلة المفاوضات ، لكن الجانب الإيراني طالب بمزيد من الوقت للفترة الانتقالية في هذا البلد.ر