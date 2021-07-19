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احتجاز حوالي 50 تونسيا في مراكز ليبية

احتجاز حوالي 50 تونسيا في مراكز ليبية
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤول تونسي بأن قرابة 50 تونسيا من المهاجرين غير النظاميين تم احتجازهم خلال شهري يونيو ويوليو في مراكز الاحتجاز الليبية، دون معرفة مصيرهم، إلى حد الآن.

العالم _ تونس

وقال المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية رمضان بن عمر، إن "عائلات وأمهات المفقودين في وضعية نفسية صعبة نتيجة هذا الغموض وعدم جدية المصالح القنصلية في إعلام العائلات بوضعية أبنائهم".

وتوجه باسم مجموعة من عائلات المفقودين بنداء لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية للكشف عن مصير المفقودين خاصة مع ما وصفه بـ"تخاذل" القنصلية التونسية في ليبيا وتباطؤها في توفير المعلومة.

يذكر أن عدد المهاجرين غير النظاميين شهد ارتفاعا ملحوظا في بداية شهر يوليو الحالي مقارنة بالأشهر السابقة من سنة 2021، حيث لفت تقرير منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية إلى وصول 1276 من المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة المتراوحة بين 1 إلى 13 يوليو.

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