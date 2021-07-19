قناة العالم
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
قائد القوات المسلحة العراقية يأمر بتوقيف آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية بعد تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر
مصدر أمني عراقي: الحصيلة النهائية لضحايا انفجار عبوة داخل سوق في مدينة الصدر بلغت 18 قتيلاً بينهم طفل و30 جريحا
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد إلى 18
ارتفاع عدد قتلى انفجار مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد إلى 10
خلية الاعلام الامني: الاعتداء الارهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد ناجم عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع
رويترز نقلا عن مصادر طبية: ارتفاع عدد قتلى انفجار مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد إلى 8 بينهم نساء وأطفال والإصابات 24
ارتفاع حصيلة الانفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد الى قتيلين و13 جريحا
ارتفاع حصيلة الانفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد الى قتيلين و13 جريحا
ارتفاع حصيلة الانفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد الى قتيلين و13 جريحا
11 جريحا على الاقل في انفجار في سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد
قائد القوات المسلحة العراقية يأمر بتوقيف آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية بعد تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
حديث البحرين
إتساع دائرة المعارضة
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥
انقلاب الصورة
النفاق الغربي ودعم زمرة "خلق" الارهابية
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧
نوافذ
السياسة الدينة في السعودية( الجزء الثاني)
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤
نوافذ
السياسة الدينة في السعودية( الجزء الاول)
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤
المغاربیة
الحكومة الجزائرية الجديدة...أولويات وتحديات الجزء الثاني
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-07-2021
عقب انفجار مدينة الصدر.. الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا ويفتح تحقيقا
الأردن: بيان من الحكومة بشأن اسعار المحروقات والبنزين
بايدن: هناك فرق بين الهاكرز الصينيين والروس!
الزهار: غزة ستبقى تدافع عن أرضنا وشعبنا حتى انتزاع الحقوق كافة
اليمن..قوى العدوان السعودي ترتكب 217 خرقا في الحديدة
مقالات و تحليلات
الفوائد السياسية والاقتصادية لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق
لبنان لن يخضع للابتزاز الاميركي
ما رأيكم .. ما اهمية كلمة الرئيس الأسد في أداء القسم الدستوري؟
قِراءةٌ مُعمِّقَة في خطاب الأسد.. ما هي النّقاط السّت التي لفتت نظرنا؟
لبنان: بحث في ما بعد اعتذار الحريري
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.