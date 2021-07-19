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بايدن: هناك فرق بين الهاكرز الصينيين والروس!

بايدن: هناك فرق بين الهاكرز الصينيين والروس!
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عما يميز وفق زعمه أنشطة القراصنة الإلكترونيين في الصين عن أنشطة نظرائهم الروس.

العالم-الامريكيتان

وقال بايدن للصحفيين اليوم الاثنين ردا على طلب تحديد الفرق الرئيسي بين الهاكرز الصينيين والروس: "من وجهة نظري، ولن أتلقى تقريرا مفصلا من استخباراتنا سوى صباح يوم الغد، فإن الحكومة الصينية ربما تساعدهم - على خلاف الحكومة الروسية التي لا تفعل ذلك بنفسها لكنها تقدم الحماية لمن يفعل ذلك".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التحقيق في هذه القضية لم ينته بعد.

وأعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي تتهم السلطات الصينية بالتعاون مع قراصنة إلكترونيين مأجورين، متوعدة بالرد على تصرفات بكين "غير المسؤولة".

ونفت الصين مرارا الاتهامات بالوقوف وراء أعمال قرصنة إلكترونية ضد مؤسسات أجنبية، داعية المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود في مواجهة أنشطة الولايات المتحدة التي تهدد الأمن السيبراني في العالم.

كما نفت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشن عمليات قرصنة ضدها والتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن أي أدلة تدعم هذه الاتهامات، لم يتم تقديمها حتى الآن. وأكدت موسكو استعدادها للحوار مع الغرب حول القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني.

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