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الأردن: بيان من الحكومة بشأن اسعار المحروقات والبنزين

الأردن: بيان من الحكومة بشأن اسعار المحروقات والبنزين
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة، الاثنين، تفاصيل أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الشهر لثاني من شهر تموز الحالي، وذلك في مقارنة مع الأسبوع الأول من الشهر ذاته.

العالم _ الأردن

وبحسب البيانات، فقد شهدت أسعار المستقات النفطية عالمياً انخفاضا طفيفا، حيث تعد هذه الأسعار مرجعا للتسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية في الاردن. وفي التفاصيل، قالت وزارة الطاقة ان أسعار البنزين اوكتان 90 انخفض الى 708.5 دولارا للطن الواحد، وذلك بعد ان كان سعره 712.2 دولار للطن خلال الأسبوع الأول. اما بنزين اوكتان 95 فقد سجل سعران بلغ 730.2 دولارا للطن مقابل 735.3 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.7 بالمئة. وسجل الديزل سعراً بلغ 597.1 دولار للطن مقابل 594.8 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.4 بالمئة،

في حين سجل الكاز سعراً بلغ 618.9 دولار للطن مقابل 615.8 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5 بالمئة. من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من شهر تموز الحالي إلى 410.1 دولار للطن مقابل 414.4 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 1 بالمئة. وبالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تموز إلى 620 دولاراً للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 524.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2 بالمئة. وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 76 دولاراً للبرميل مقابل 76.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

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