الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-07-2021

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-07-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-07-2021

عقب انفجار مدينة الصدر.. الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا ويفتح تحقيقا

الأردن: بيان من الحكومة بشأن اسعار المحروقات والبنزين

بايدن: هناك فرق بين الهاكرز الصينيين والروس!

الزهار: غزة ستبقى تدافع عن أرضنا وشعبنا حتى انتزاع الحقوق كافة

اليمن..قوى العدوان السعودي ترتكب 217 خرقا في الحديدة