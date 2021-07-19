شاهد.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء حلب

العالم - سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الاثنين، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

ونشرت قناة "الإخبارية السورية"، مشاهد وصورا لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية. وخلال الفيديو المنشور تتصدى الدفاعات الجوية السورية لهدف في السماء ما يحدث انفجارا كبيرا يضيء ظلمة السماء.

وأعلنت مصادر عن إسقاط جميع الصواريخ التي استهدفت "معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية" في ريف حلب الجنوبي.

وقال مراسل العالم نقلا عن مدير شركة كهرباء حلب ان العدوان الإسرائيلي ادى إلى انقطاع خط الكهرباء المغذي للمدينة وان العمل جار على اصلاحه.