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مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق عدة قذائف مدفعية صوب الحدود مع لبنان رداً على إطلاق صـاروخين نحو الجليل المحتل

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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