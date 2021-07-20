الجهاد: "سيف القدس" لم تتوقف وشعبنا مستعد للدفاع عن الأقصى

العالم - فلسطين

وذكر المتحدث باسم الحركة طارق سلمي، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن "إصرار العدو على السماح باقتحام المسجد الأقصى في هذه الأيام المقدسة، وفي ظل أجواء يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة؛ هو عدوان على المسلمين جميعًا ومساس بمشاعر كل مسلم على وجه الأرض".

وأكد أن "هذه السياسات العدوانية التي تسعى لتوتير الأوضاع معروفة ومكشوفة".

وأضاف أن "المشروع الصهيوني الاستعماري هو أخطر المكونات العدائية، ولن تتوقف سياساتهم العدائية إلا بالقوة".

واقتحم امس عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، وسط تشديدات وقيود من شرطة الاحتلال عند بوابته وداخل ساحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن أكثر من 130 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى في يوم عرفة.